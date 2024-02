Vanavond op tv: MIVD-directeur over Chinese spionage • Nieuwe EU-klimaatdoelen • Hoorn buigt zich over J.P. Coen • Zorgen over belastingschulden

Europese Commissie maakt nieuwe klimaatdoelen De Europese uitstoot van broeikasgassen zou in 2040 90 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen, vindt de Europese Commissie. Het gaat om een nieuw tussendoel dat de EU op weg moet helpen naar een volledig klimaatneutrale samenleving vanaf 2050. In het voorstel lijkt een geste te zijn gedaan richting de agrarische sector. Wat vinden Europese boeren, die de voorbije weken massaal demonstreerden, van de nieuwe plannen?

MIVD-directeur over Chinese spionage De Chinese overheid doet in Nederland aan cyberspionage op computernetwerken. Dat heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vandaag bekendgemaakt. China zou onder meer proberen te spioneren op het netwerk van Defensie. "Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat dit breder gebeurt", zegt demissionair Defensie-minister Kajsa Ollongren. "In Nederland maar ook in andere landen." Hoe gaat China precies te werk? En wat kunnen we ertegen doen? Die vragen leggen we voor aan MIVD-directeur Jan Swillens.

Moet beeld Jan Pieterszoon Coen in Hoorn weg? Het is al jarenlang voer voor discussie in Hoorn: het standbeeld van VOC-kopstuk Jan Pieterszoon Coen op het centrale plein in de stad. Tegenstanders willen het weg hebben, onder meer omdat hij duizenden doden op zijn geweten heeft op de Banda-eilanden. Vanavond buigt de gemeenteraad van Hoorn zich over de vraag of het beeld wel of niet mag blijven.