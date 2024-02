NFL neemt afstand van complottheorieën rond Taylor Swift

Americanfootballcompetitie NFL noemt de complottheorieën rondom zangeres Taylor Swift "complete onzin". NFL-Baas Roger Goodell heeft er afstand van genomen, in aanloop naar de Super Bowl van aanstaande zondag. De ontknoping van de competitie is een van de grootste sportevenementen wereldwijd.

Taylor Swift heeft een relatie met speler Travis Kelce van Americanfootballteam Kansas City Chiefs. Rechtse critici beweren dat die relatie in scene gezet is om het miljoenenpubliek tijdens de Super Bowl aan te sporen om op Joe Biden te stemmen bij de presidentsverkiezingen van november.

De complotdenkers gaan ervan uit dat de relatie tussen de twee fake is en dat de overwinning van de Kansas City Chiefs van tevoren is afgekaart. Op die manier zouden Swift en Kelce na de winst hun steun voor president Biden kunnen uitspreken.

Taylor Swift-effect

"De gedachte dat dit een vooraf geschreven script is, dat dit gepland is, is complete onzin", zei NFL-baas Goodell. "Taylor is een geweldige artiest en haar effect op de sport is alleen maar positief. Zij en Travis lijken erg gelukkig."

Goodell noemt het fantastisch dat Swift een bijdrage levert aan de NFL, "maar natuurlijk creëert dit geruchten, want ieder publiek figuur is onderhevig aan kritiek."

Swift heeft dit seizoen al meerdere wedstrijden van de Kansas City Chiefs bezocht om haar partner aan te moedigen. Sindsdien is de sport nog populairder geworden. Eind januari trok een wedstrijd van de Kansas City Chiefs 55 miljoen kijkers, een record. Toen Goodell na afloop gevraagd werd naar de reden van het record, noemde hij dat half grappend "het Taylor Swift-effect".

Zorgen

Dat Swift invloed kan hebben op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, baart rechtse critici zorgen. Vorig jaar riep ze haar 272 miljoen Instagramvolgers op om zich te registreren als kiezer. De oproep leidde binnen een paar uur tot 23.000 nieuwe registraties. Inmiddels is het aantal Instagramvolgers van de superster gegroeid naar 280 miljoen.

Uit onderzoek door bureau Morning Consult blijkt dat 53 procent van de volwassen Amerikanen fan is van Taylor Swift. Het gaat om bijna net zoveel Republikeinen als Democraten. Uit een peiling in opdracht van het tijdschrift Newsweek komt naar voren dat 18 procent van degenen die mogen stemmen, blind zou kiezen voor een door Swift gesteunde kandidaat.

Terughoudend

In 2018 sprak de zangeres zich voor het eerst uit over haar politieke voorkeur. In een lange Instagrampost legde ze toen uit dat ze altijd terughoudend was geweest om zich uit te spreken over de politiek, maar zich nu toch genoodzaakt voelde om dat wel te doen. Ze maakte bekend dat ze op de Democratische kandidaat zou stemmen bij de tussentijdse verkiezingen van 2018. In 2020 sprak ze haar steun uit voor Democraat Joe Biden.

Het is nog onduidelijk of Swift tijdens de Super Bowl zondag aanwezig is. Zaterdag treedt ze nog op in Tokio met haar 'The Eras Tour'. In de Super Bowl nemen de Kansas City Chiefs het op tegen San Francisco 49ers.