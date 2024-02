Europese Commissie trekt voorstel halveren pesticiden in

De Europese Commissie heeft het plan om het gebruik van pesticiden te halveren in 2030 van tafel gehaald. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen is het plan "een symbool geworden van polarisatie" en "is er meer dialoog en een andere aanpak nodig om door te gaan".

De voorstellen leidden tot boosheid bij de boeren, die het gevoel hadden dat er over hun hoofden heen werd beslist over hun lot. Dat erkende Von der Leyen. "Boeren hebben bij natuurbeschermende maatregelen een business case nodig die voor hen de moeite waard is. Misschien hebben wij het niet overtuigend genoeg gebracht."

Ze repte niet over mogelijke nieuwe voorstellen, maar benadrukte wel dat een verandering nodig is om het verslechteren van de bodem- en grondwaterkwaliteit te stoppen. In juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en de steun voor boeren is belangrijk in de campagnes van partijen. Op meerdere plekken in Europa protesteren boeren tegen het landelijke en Europese agrarisch beleid.

Afgezwakt

Vooral aan door rechtse partijen werd het besluit van de commissie met vreugde onthaald, onder anderen door Lega Nord-politicus Matteo Salvini uit Italië. "Lang leve de boeren, wier tractoren Europa dwingen om de dwaasheden in te trekken die door multinationals en links worden opgelegd."

Vorig jaar november bleek al dat er geen meerderheid in het Europees Parlement was voor de plannen. Het voorstel van de commissie was voor de stemming al afgezwakt om de critici uit rechtse hoek tegemoet te komen. Maar ook dat aangepaste plan kreeg niet voldoende stemmen.