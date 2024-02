Toch glaasje wijn in Eerste Kamer, anti-alcoholplan teruggedraaid

Eerste Kamerleden mogen toch een glaasje wijn bestellen bij hun avondeten. Het recente anti-alcoholbesluit van het dagelijks bestuur van de senaat is teruggedraaid. Een meerderheid van de vijftien fractievoorzitters vindt het niet nodig om het schenken van een alcoholische versnapering in het bedrijfsrestaurant aan banden te leggen.

"Er is onvoldoende steun", zegt de woordvoerder van de Eerste Kamer Ronald Berghouwer desgevraagd. Hij wil niets zeggen over de achterliggende redenen. "Ik ga niet citeren uit een besloten overleg."

Maatschappelijke ontwikkeling

Vorige week werd bekend dat het College van Voorzitters en Ondervoorzitters (CVO) het drinken in het restaurant wilde verbieden. In de eigen fractiekamer zou het nog wel mogen. Het CVO bestaat uit drie leden: Kamervoorzitter Bruijn (VVD) en de senatoren Croll (BBB) en Vos (GroenLinks-PvdA).

Medewerkers in de Eerste Kamer mochten al geen alcohol bestellen, en die regel zou ook moeten gelden voor de 75 senatoren, oordeelde het CVO. "Het is ook een beetje een maatschappelijke ontwikkeling", verklaarde voorlichter Berghouwer het besluit. "Drinken op het werk is niet meer van deze tijd." De discussie speelde volgens hem al langer en er waren door verschillende senatoren vragen over gesteld.

'Betuttelende regel'

Maar niet alle fractievoorzitters waren dus geporteerd voor het alcoholverbod in de kantine. D66-fractievoorzitter Van Meenen sprak van een "betuttelende regel" en vindt dat Kamerleden en medewerkers goed in staat zijn om zelf keuzes te maken.

De drie leden van het CVO hebben naar de fractievoorzitters geluisterd en het voorstel teruggetrokken. "Ze gaan nu kijken wat voor beleid er wel komt."