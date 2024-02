Rotterdamse Hamas-verdachte ontkent plan voor aanslagen

De Rotterdammer die in december is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van aanslagen namens Hamas, ontkent ook maar iets met terrorisme te maken te hebben. Hij probeert overlevering aan Duitsland te voorkomen.

Het Duitse Openbaar Ministerie vermoedt dat de 56-jarige Nazih R. lid is van de Palestijnse terreurorganisatie . Hij zou samen met drie anderen bezig zijn geweest met het voorbereiden van aanslagen op Joodse doelen in Duitsland.

Volgens de Duitse autoriteiten waren de mannen vanaf de zomer van 2023 op zoek naar een verstopte wapenvoorraad in Polen, die naar Berlijn gebracht moest worden voor aanslagen. Deze wapens zijn nooit gevonden.

Politiek beladen

Vandaag vocht R. in de rechtbank in Amsterdam zijn overlevering aan Duitsland aan. Zijn advocaat sprak van een "zeer politiek beladen beschuldiging", waardoor hij op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught is beland.

R. kwam schuifelend achter een rollator de rechtszaal binnen. "Hij is een vredelievende familieman met een slechte gezondheid, die nooit in aanraking is gekomen met politie en justitie", zei advocaat Titia Korff. Hij werd opgepakt door een arrestatieteam in het bijzijn van zijn 2-jarig zoontje.

Congressen

Nazih R. vertelde dat hij is geboren in Libanon en sinds de jaren 90 in Nederland woont. Hij heeft een Nederlands paspoort. "Sinds 2000 ben ik politiek en organisatorisch actief voor de Palestijnse kwestie", zei hij.

Zo woonde R. buitenlandse congressen bij, naar eigen zeggen over hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Met plannen voor aanslagen heeft hij niets te maken, benadrukte hij. "Ik probeer er alleen voor te zorgen dat wij kunnen terugkeren naar ons land."

De rechtbank beslist over twee weken of hij mag worden overgeleverd aan de Duitse autoriteiten. Voor zover bekend zitten zijn medeverdachten nog vast in Duitsland.