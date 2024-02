Britten geschokt en verdrietig over zieke koning Charles

Het nieuws over de ziekte van koning Charles overheerste vanochtend de voorpagina's van de Britse kranten. Alle kranten staan stil bij het nieuws dat bij de 75-jarige koning een vorm van kanker is gevonden en dat hij daaraan wordt behandeld.

Premier Sunak zei in een interview met de BBC dat hij "geschokt en verdrietig" is maar dat de ziekte in een vroeg stadium is ontdekt. Buiten Buckingham Palace klinken reacties als: "slecht nieuws voor het land", "heel triest om te horen" en "we hopen op een positieve uitkomst". Ook zeggen mensen dat ze het sneu voor de koning vinden dat hij al zo kort na het bestijgen van de troon, nu 17 maanden geleden, ziek is geworden.

Gisteren maakte Buckingham Palace bekend dat bij koning Charles na een operatie vanwege een vergrote prostaat "een vorm van kanker" is geconstateerd. Om welke soort kanker het gaat is niet bekendgemaakt, maar het gaat volgens Buckingham Palace niet om prostaatkanker.

VK-correspondent Fleur Launspach:

"We weten niet wat voor soort kanker de koning heeft. Daardoor kunnen we ook niet echt goed weten hoe ernstig en hoe behandelbaar het is.

Aan de andere kant is er nu wel een soort openheid die er vroeger niet was. Tot voor kort werd er bijna niets gecommuniceerd over de gezondheid van de vorst. De openheid over zijn prostaatproblemen heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het aantal verzoeken voor prostaatonderzoek sindsdien enorm is gestegen. Dus ik denk dat dat ook heeft meegespeeld in het besluit om openlijk over kanker te praten.

Voor zijn opvolger William is dit een belangrijk moment, want hij zal veel taken moeten overnemen. Maar die heeft zelf ook een medische situatie, want zijn vrouw ligt in het ziekenhuis om te herstellen van een buikoperatie."