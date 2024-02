Leefgebied Gazanen tot een derde teruggebracht

VN-waarnemers zeggen dat het gebied waarvoor een Israëlisch evacuatiebevel geldt nu twee derde van de Gazastrook uitmaakt, ofwel 246 vierkante kilometer. De plaatsen waar de inwoners van Gaza naartoe kunnen vluchten beslaan daardoor nog maar een derde van hun leefgebied van voor de oorlog met Israël.

De meeste inwoners zijn nu samengedrongen in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Meer dan de helft van de 2,3 miljoen Gazanen verblijft in de stad Rafah, aan de grens met Egypte, en het gebied eromheen.

Guido Versloot werkt voor het Rode Kruis in het zuiden van Gaza als fysiotherapeut in het European Gaza Hospital in Khan Younis. Woordvoerder Danielle Brouwer van de hulporganisatie sprak hem vorige week voor het laatst over de situatie.

"Hij vertelde dat er steeds meer zware regenval in Gaza is. Mensen wonen in tenten rondom het ziekenhuis, omdat het daar relatief veilig is. Maar die tenten lopen onder water, waardoor mensen in het ziekenhuis onderdak zoeken."

Operaties zonder verdoving

Het vervoeren van hulpgoederen is een grote uitdaging. Volgens fysiotherapeut Versloot raakt de voorraad medicijnen en verdovingsmiddelen op. Hij vreest dat de hulpverleners binnenkort noodgedwongen operaties zonder verdoving moeten uitvoeren. "Er zijn veel meer hulpgoederen nodig in Gaza," zegt Brouwer.

Een deel van een ander ziekenhuis in het zuiden van Gaza, het Al-Amal ziekenhuis, is gisteren geëvacueerd, vertelt ze. "Afgelopen weekend zijn daar drie medewerkers van de Rode Kruis om het leven gekomen."

8000 mensen verlieten het ziekenhuis omdat het gebied onveilig was door bombardementen en beschietingen. Er wordt nog wel zorg verleend in het ziekenhuis, ouderen en zieke mensen kunnen er blijven.

Van 300 naar 1000 tenten

Het Rode Kruis bouwde tenten als tijdelijk onderdak voor mensen bij Khan Younis. Er staan er nu 300 tenten, dat worden er 1000. Momenteel is er ruimte voor 1500 mensen. De extra tenten zouden onderdak moeten bieden aan nog eens 6000 mensen.

Israël zegt dat het alleen doelen van Hamas aanvalt. Het stelt Hamas verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers, omdat de organisatie vanuit bewoond gebied tegen Israël vecht.

Bij de oorlog in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten meer dan 27.000 mensen omgekomen. De autoriteiten maken geen onderscheid tussen burgers en Hamasstrijders die tegen Israël vechten. Twee derde van de doden zouden vrouwen en kinderen zijn.