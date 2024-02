Slot weet nog niet hoelang hij Bijlow kwijt is: 'Enorme teleurstelling'

Of Bijlow er helemaal doorheen zit? Slot: "Ja, maar twee dagen later wel iets minder dan zondag. Het lijkt me duidelijk dat het een enorme teleurstelling was. Hij beschikt over een geweldige mentaliteit, en hij gaat echt niet drie weken in een hoekje zitten. Hij gaat er alles aan doen om hier weer sterker uit te komen."

Afgelopen zondag viel Bijlow uit in het competitieduel met AZ. Het was een nieuw drama in een lange reeks blessures van de doelman. Woensdag staat er wederom een wedstrijd tegen AZ op het programma, dan in de kwartfinales van de beker.

"Het gaat om zijn kuit. De exacte duur moeten we nog bepalen. We schatten in dat dit eerdaags gaat gebeuren."

Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot is het nog niet duidelijk wat de exacte blessure van doelman Justin Bijlow is en hoe lang de Oranje-international is uitgeschakeld.

Toch zegt Slot wel rekening te houden met het feit dat de ploeg niet altijd op dezelfde doelman kan rekenen. "Het is duidelijk dat we een keeper hebben die tot op heden niet 34 wedstrijden beschikbaar is. Vandaar dat er, toen ik hier kwam, met Nick Marsman een zeer goede vervanger was. Toen moesten we bezuinigen, maar hadden we met Ofir Marcia nog steeds een goede vervanger."

"Het seizoen erop vonden we dat we nog beter moesten, en dat is met Timon Wellenreuther gelukt. Daar houden we rekening mee."

Slot wil altijd twee goede keepers in de selectie hebben. "Dat is volstrekt normaal voor een topclub. Dat hebben ze in Eindhoven ook, en in Amsterdam hebben ze er net als wij meer dan twee."