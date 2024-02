Hockeysters blijven foutloos in Pro League, maar komen tegen China wel eerst achter

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

China, komende zomer groepsgenoot van Nederland bij de Olympische Spelen en gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan, kwam in het tweede kwart verrassend op voorsprong na een actie van Jiaqi Zhong, die keepster Anne Veenendaal te slim af was.

Oranje reageerde snel en stelde via Freeke Moes (mooie actie) en Marijn Veen nog voor de pauze orde op zaken. Met een schot in de verre hoek tekende Moes even later ook voor de 3-1. China kreeg drie strafcorners (tegenover nul voor Oranje) maar deed daar niets mee.

Programma

Nederland, de soevereinde koploper in de Pro League, speelt in India nog tegen Australië (vrijdag), de Verenigde Staten (maandag), India (woensdag) en China (woensdag).