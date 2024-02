Yesilgöz is 'helemaal klaar' met boerenprotesten, gaat in overleg met OM en politie

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie heeft later vandaag overleg met het Openbaar Ministerie en de politie over de aanpak van uit de hand lopende demonstraties, zoals de boerenprotesten van gisteravond en vannacht. Ze wil weten wat de instanties nodig hebben om demonstranten die de wet overtreden te stoppen.

In het vragenuurtje in de Tweede Kamer haalde de minister hard uit naar de demonstranten die wangedrag vertonen, zoals wegen blokkeren, brandstichten en afval storten. Het is voor de politie moeilijk om in te grijpen. "Dit zijn gewoon misdrijven. Dit gaat alle perken te buiten." Er zijn inmiddels twee arrestaties verricht, zei Yesilgöz.

De minister is niet alleen "helemaal klaar" met de boerenacties, hetzelfde geldt wat haar betreft voor de wegblokkades van Extinction Rebellion en sommige pro-Palestina-betogingen. "In mijn eigen stad Amsterdam riepen mensen afgelopen weekend 'dood aan Rutte!' en 'dood aan Biden!'. Hoezo word je dan niet opgepakt? Dat zijn strafbare feiten."

'Acties grenzen aan terreur'

"Ik sta hier met woede en frustratie", zei Yesilgöz. Ze deed een oproep aan burgemeesters om de verstoringen van de openbare orde hard aan te pakken. "Ik wil weten wat er nodig is om hier een einde aan te maken. Dit is niet meer uit te leggen."

Ongeveer de hele Tweede Kamer deelt de afschuw van de minister over de gebeurtenissen van gisteravond. "Deze acties grenzen aan terreur", vond VVD-Kamerlid Michon-Derkzen. "Wanneer gaat het kabinet eindelijk eens onderscheid maken tussen een demonstratie en het verstoren van de openbare orde?"