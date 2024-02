Uitspraak Marengo-proces mogelijk opnieuw vertraagd

Advocaten in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi willen extra onderzoek, waardoor de uitspraak mogelijk opnieuw moet worden uitgesteld. Dat bleek vandaag tijdens een ingelaste zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Het vonnis staat gepland voor eind deze maand.

De advocaten van drie verdachten willen nader onderzoek naar nieuwe informatie die het Openbaar Ministerie op het laatste moment heeft toegevoegd aan het dossier. Het gaat onder andere om chatberichten uit telefoons die pas recent zijn gekraakt.

Zo zijn er berichten van kroongetuige Nabil B., die kort voor hij een deal sloot met justitie stiekem vanuit de gevangenis communiceerde met een medeverdachte. Ze bespraken mogelijke wraakacties na een schietpartij. Enkele advocaten willen de kroongetuige daarover aan de tand voelen, die over "martelen" zou hebben gesproken.

Vertraging

Maar volgens het OM verandert de nieuwe informatie niets aan de zaak en zijn de stukken voor de volledigheid toegevoegd aan het dossier. "Het belang van een voortvarende afdoening van de strafzaak weegt het zwaarst", zei de officier van justitie.

De rechtbank moet nog beslissen over de verzoeken van de advocaten en de geplande uitspraak op 27 februari. "Vertraging is een reëel scenario", gaf de rechtbankvoorzitter aan.

De uitspraak in het Marengo-proces tegen Taghi en zijn medeverdachten stond aanvankelijk gepland voor oktober, maar de rechtbank stelde het vonnis al een paar maanden uit omdat de zaak zo ingewikkeld is.

Niet alle advocaten zijn voorstander van nader onderzoek en nog meer vertraging. Sommige verdachten snakken juist naar een vonnis in de zaak. "Ik hoop dat er snel uitspraak wordt gedaan, want ik ben het helemaal zat", aldus een van de verdachten vandaag.