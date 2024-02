Wat als Horner wegvalt bij Red Bull? Teambaas is er al vanaf het begin bij

Horner is iemand die alles doet voor zijn team. Hij gaat discussies met andere teams of de wedstrijdleiding nooit uit de weg. In 2021 deden hij en sportief directeur Jonathan Wheatley er via radioberichten met wedstrijdleider Michael Masi alles aan om beslissingen hun kant op te laten vallen, met de eerste wereldtitel van Verstappen tot gevolg.

Met Horner, de langstzittende teambaas in de F1, zou een groot manager verloren gaan. Iemand die het team van niks naar zeven wereldtitels leidde en Verstappen boetseerde van ruwe diamant tot de dominante kampioen die de Nederlander nu is.

Gisteren werd bekend dat er een onderzoek is ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner . Mocht hij wegvallen, hoe groot is het gat dat de Brit achterlaat en wat betekent dat voor Verstappen?

Het rommelt bij Red Bull Racing, de renstal die al twee seizoenen op rij bijna alle races wint in de Formule 1. De equipe van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is in verlegenheid gebracht door een affaire waarin teamleider Christian Horner het lijdend voorwerp is.

"Niemand is onvervangbaar, maar slecht nieuws is het sowieso zo voor het seizoen. Als er iemand in een team gaat lekken, weet je dat er intern gedonder is. En als ze op het hoofdkwartier van Red Bull in Thailand merken dat Horner het merk beschadigt, ligt hij er gewoon uit. Dat heeft niets te maken met twee kampen."

Volgens Dekker is sportief directeur Jonathan Wheatley in staat om Horner op te volgen. "Hij is een sleutel in alle overwinningen van Verstappen en wordt door insiders weleens gekscherend de wereldkampioen van 2021 genoemd. Dit omdat hij maandenlang de nog onervaren wedstrijdleider onder druk zette zodat beslissingen in hun voordeel uitvielen."

Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS vindt dat Christian Horner twee gezichten heeft: "Aan de ene kant is Horner verbaal heel sterk. Hij kan zaken goed managen door de goede woorden te kiezen. Aan de andere kant is het ook een straatvechter. Hij heeft zelf geracet en weet hoe hij in de paddock zijn gelijk moet halen. Dat maakt hem niet bij iedereen even geliefd. Hij heeft altijd gelijk en de anderen hebben het mis."

Op het oog lijkt Horner garant te staan voor een opgewekte sfeer binnen zijn team, bij Red Bull vechten ze elkaar doorgaans de tent niet uit. Dat betekent niet dat de Brit niet prat gaat op een prestatiegerichte omgeving. Juist wel, Red Bull staat bekend als geoliede machine. Pitstops verlopen nagenoeg foutloos en van de rijders wordt het maximale geëist.

De pitcrew van Red Bull verbeterde meerdere keren het pitstoprecord. Ondanks dat ze dit record sinds afgelopen jaar kwijt zijn aan McLaren, zijn de monteurs meerdere keren doorslaggevend geweest bij een overwinning van een van hun coureurs.

De rol van Wheatley mag in dit proces niet onderschat worden, maar na negentien jaar leiderschap valt er over het belang van Horner niet te twisten.

Horner was zelf ook coureur

De nu 50-jarige Horner was zelf ook ooit coureur. Hij begon zijn racecarrière in de jaren 90 in de Formule 3. Erg succesvol was de Engelsman niet, waarna hij in 1997 zijn eigen raceteam oprichtte: Arden. Daarmee kwam hij uit in de Formule 3000, een verre voorloper van het huidige Formule 2-kampioenschap.

Op de achtergrond begon de Oostenrijkse Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, die in oktober 2022 overleed, als sponsor in de Formule 1 bij Sauber. Mateschitz en zijn naaste vertrouwelijke dr. Helmut Marko wilden meer. In 2005 namen ze het team van Jaguar over en was Red Bull Racing een feit.

Marko kreeg een grote rol binnen het nieuwe team. Officieel als 'adviseur', maar als vertrouweling van Mateschitz had hij veel touwtjes in handen. Zo ging hij onder meer over welke coureurs er voor het team zouden rijden. Horner stapte in 2005 in als jongste Formule 1-teambaas. Hij en Marko waren er vanaf het begin van het project bij.