Herdenking en protest in Turkije, een jaar na zware aardbeving

In Turkije worden de meer dan 50.000 slachtoffers van de zware aardbeving een jaar geleden herdacht. Op verschillende plekken zijn er bijeenkomsten, zoals in de zwaar getroffen provincie Hatay. In de hoofdstad van Hatay, Antakya, werd tegelijk ook geprotesteerd tegen de autoriteiten omdat het vorig jaar veel te lang zou hebben geduurd voor er hulp kwam. Volgens persbureaus verzamelden 10.000 mensen zich in Antakya. Om 04.17 uur, het tijdstip dat de eerste schokken te voelen waren, hielden mensen in alle vroegte een minuut stilte naast de ruïnes van een ingestorte moskee. Ze droegen foto's van hun omgekomen geliefden en plaatsten kaarsen tussen het puin van ingestorte gebouwen. Betogers uitten hun woede op de overheid:

In de provincie Hatay komen mensen een jaar na de aardbeving samen om de slachtoffers te herdenken. Ze hebben nog altijd veel verdriet, maar omdat er na de aardbeving weinig is gebeurd wordt er ook geprotesteerd tegen de overheid. - NOS

Volgens demonstranten hebben de autoriteiten veel te weinig gedaan om huizen aardbevingsbestendig te maken. Ook is de hulpverlening volgens hen veel te traag op gang gekomen, en heeft dat mensen die onder het puin waren bedolven het leven gekost. Aanwezigen riepen: "Kan iemand mijn stem horen?" en: "We zullen niet vergeten, we zullen niet vergeten." Toen functionarissen naar de herdenking werden geleid, ontstond een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Boze betogers riepen dat bestuurders moeten aftreden, en dat ze niet welkom waren bij de herdenking. Ook in andere steden in het zuidoosten van Turkije waren herdenkingen. In Adiyaman hielden massa's mensen een stille tocht langs een klokkentoren die het hele jaar stilstond op de tijd van de aardbeving.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: ''Turkije is een diep gepolariseerd land. Dat zie je terug in hoe mensen verschillend reageren op deze ramp. Een deel van de bevolking verdedigt de regering van president Erdogan, daar zegt men dat je de regering niet verantwoordelijk kan houden voor een natuurramp waar niemand wat aan kan doen. Het andere deel uit kritiek en woede. Daar roept men om onderzoek naar de rol van de staat bij de slechte staat van de gebouwen. Vorig jaar werden zo'n 200 mensen aangehouden, vooral aannemers en architecten. Veel gebouwen bleken niet conform strenge voorschriften gebouws en konden daardoor instorten met alle gevolgen van dien. De roep groeit om juist ook autoriteiten verantwoordelijk te houden, degenen die op de bouw hadden moeten toezien. Geen enkele hoge ambtenaar is aangeklaagd of afgetreden. Met de wederopbouw gaat het niet zo snel als president Erdogan beloofde. In maart vorig jaar stelde hij een doel van 319.000 nieuwe woningen binnen een jaar, maar dat is niet gelukt. Er zouden pas 46.000 huizen klaar zijn. De meeste slachtoffers wonen nog altijd in containerwoningen."