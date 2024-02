Ajax in kwartfinales Champions League gekoppeld aan Chelsea

Achtvoudig Champions League-winnaar Olympique Lyonnais speelt in de kwartfinales tegen Benfica. Lieke Martens en Jackie Groenen nemen het in de kwartfinales op tegen BK Häcken.

Chelsea bereikte in 2021 zijn tot nu toe beste resultaat in de Champions League. Toen haalde de Londense club de finale, maar verloor daarin met 4-0 van Barcelona.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op 19 en 20 maart gespeeld. De returns zijn een week later, op 27 en 28 maart. Bij winst op Chelsea treft Ajax in de halve finales de winnaar van het duel tussen titelhouder Barcelona en Brann.

Ajax had ook meervoudig winnaars van de Champions League FC Barcelona - van Esmee Brugts - en Olympique Lyonnais - van Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola - kunnen loten.

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League vrouwen op tegen Chelsea. Daarmee treffen de Amsterdammers de club van Oranje-international Aniek Nouwen, die door een kruisbandblessure lange tijd niet inzetbaar is.

Ajax bereikte de knock-outfase van het meest prestigieuze Europese clubtoernooi voor het eerst na drie zeges, een gelijkspel en twee nederlagen. De Amsterdammers eindigden achter Paris Saint-Germain als tweede in de groep.

Chelsea won in de groepsfase, waarin ze gekoppeld waren aan BK Häcken, Paris FC en Real Madrid, vier van de zes wedstrijden en speelde twee keer gelijk. De Engelsen sloten de eerste ronde af als groepswinnaar.

Chasity Grant reageerde opgetogen op de loting. "We hebben al een keer op een trainingskamp tegen Chelsea gespeeld en we merkten dat daar toch wel iets te halen viel", aldus de Ajax-aanvalster.

Coach Bakker ziet vooral een "fantastisch affiche" in de wedstrijd met de Londenaren. "Het is een mooie club, er spelen grote namen. We gaan het ze zo moeilijk mogelijk maken."

Route naar finale

De halve finales van de Champions League worden op 20, 21, 27 en 28 april gespeeld en de eindstrijd is op 25 mei in stadion San Mamés in het Spaanse Bilbao.