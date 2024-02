Minister dient huurwet in, steun in Tweede Kamer onzeker

Minister De Jonge heeft zijn Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil meer regels voor de huurmarkt, zodat die beter toegankelijk wordt voor mensen met een middeninkomen zoals leerkrachten, politiemensen en verpleegkundigen. Maar het is de vraag of er voldoende steun voor is. Het idee is dat mensen met een middenkomen nu tussen wal en schip vallen op de woningmarkt: ze verdienen te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, maar te weinig voor een huurhuis in de vrije sector. In die vrije sector worden soms buitensporig hoge prijzen gevraagd. De wet van De Jonge wil daar paal en perk aan stellen. "Door de enorme schaarste kan de hoofdprijs gevraagd worden voor woningen die dat evident niet waard zijn", stelt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Dat brengt huurders in de knel, raakt de bestaanszekerheid van mensen."

Wat verandert er? Het puntensysteem, dat nu al geldt voor sociale huurwoningen tot een huur van 880 euro, moet in het voorstel van De Jonge ook gaan gelden voor huurwoningen in de vrije sector tot een huur van 1123 euro (voor nieuwbouw 1235 euro) Hoe groter, duurder, of beter geïsoleerd een huis is, hoe meer punten. Het systeem moet op termijn 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand gaan schelen.