Eerste verdachten aangehouden na boerenacties: 'Ernstig strafbaar feit'

De politie heeft de eerste verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de boerenacties van gisteravond en vanochtend. Dat meldt het Openbaar Ministerie op X.

Het gaat om een 39-jarige man uit Klarenbeek en een 35-jarige man uit Eerbeek die worden verdacht van het dumpen van afval en brandstichting. Zij werden tijdens hun protest aangehouden op de A50 en zitten vast.

Het OM zegt dat de vernielingen en blokkades niets met vreedzaam demonstreren te maken hebben en noemt dit "onacceptabel". "Het in brand steken van hooibalen en mogelijk asbest op snelwegen is een ernstig strafbaar feit", aldus Rinus Otte, voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM. Het is onduidelijk hoeveel verdachten zijn aangehouden.

Brandjes en blokkades

Boeren gingen gisteravond en vanochtend door heel het land de straat op. Ze staken hooibalen in brand, staken vuurwerk af en blokkeerden snelwegen. Ook werd er asbest, plastic, hout en banden in brand gestoken. De politie beschermde in Staphorst, Steenwijk en Apeldoorn brandweerlieden die werden belaagd door actievoerders. Daarbij werd niemand aangehouden.

Rijkswaterstaat is de hele ochtend bezig geweest het puin op te ruimen en de wegen vrij te maken. De op- en afritten naar de A1 bij Hengelo en Oldenzaal waren urenlang dicht door de acties.

Een woordvoerder van de vier landelijke politiebonden noemt de acties waanzin. "Burgers, politie, brandweer en andere hulpverleners worden bewust in gevaar gebracht. Asbest in brand steken is ontzettend schadelijk voor iedereen. Wij staan absoluut voor het demonstratierecht, maar dit heeft er helemaal niks mee te maken", aldus de woordvoerder tegen de NOS.

Rugdekking minister

De woordvoerder hekelt het gebrek aan overeenstemming tussen de verschillende lokale driehoeken, bestaande uit de burgemeester, het OM en de politiechef. "Omdat er nu geen eenduidige manier van inzet is, krijgt de politie de schuld omdat ze verschillend reageren op verschillende demonstraties. Dit moet stoppen."

De bonden vragen om rugdekking van de minister en om meer capaciteit. "Ze kunnen wel hard roepen dat we strenger moeten optreden, maar dan moet je daar ook de dekking voor geven."

Zo werd er vanochtend puingeruimd op de A1: