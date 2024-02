Omstreden oud-burgemeester Terschelling ziet af van burgemeesterschap Castricum

Van de Pol kreeg in december te horen dat ze was voorgedragen als burgemeester in Castricum. Het nieuws ging gepaard met ophef, omdat ze haar nieuwe baan in een telefoontje tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis op Terschelling accepteerde en meteen kenbaar maakte . De gemeenteraad reageerde verbijsterd op de mededeling van de burgemeester en de timing ervan. Een motie die raadsleden indienden om de burgemeester dan maar meteen weg te sturen werd unaniem aangenomen.

De Terschellingse oud-burgemeester Caroline van de Pol wordt toch geen burgemeester van de gemeente Castricum. In een brief aan de raad van Castricum schrijft Van de Pol om gezondheidsredenen af te zien van haar benoeming.

Van de Pol is op papier nog tot 28 maart burgemeester van Terschelling, maar ze is sinds begin januari met verlof, schrijft Omrop Fryslân. Sindsdien is Roel Cazemier er waarnemend burgemeester.

Van de Pol zou in maart aan de slag gaan in Castricum, maar dat gaat nu dus niet door. "Tot mijn grote verdriet zal ik niet uw burgemeester worden. Mijn persoonlijke situatie, mijn gezondheid, stelt mij niet in staat om de 100 procent te kunnen geven die het burgemeesterschap nodig heeft", schrijft de VVD-politica in een brief aan de raad van Castricum. "Ik voel me zeer verdrietig, maar als ik moet kiezen voor wat het beste is voor Castricum, dan is het dit", voegt ze toe.

De gemeenteraad heeft de brief van Van de Pol ontvangen en zal in overleg met de commissaris van de koning bespreken hoe de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester nu verder zal verlopen.