Verkiezingen in Senegal maanden uitgesteld, oppositie spreekt van coup

In Senegal heeft het parlement voor het uitstellen van de landelijke verkiezingen gestemd. Deze zouden eigenlijk 25 februari plaatsvinden, maar worden nu pas 15 december gehouden. Een meerderheid stemde voor uitstel, maar voorafgaand aan de stemming zouden verschillende oppositieleden door beveiligers het gebouw uit zijn gezet. De oppositie spreekt van een staatsgreep.

Nooit eerder werden de presidentsverkiezingen in Senegal uitgesteld. Zaterdag vroeg president Macky Sall in een televisietoespraak uitstel voor de verkiezingen vanwege onenigheid de kandidaten. Een dag later zouden de officiële campagnes van politieke partijen van start gaan.

Oppositieleiders reageren fel en zien een coup. "We zullen een constitutionele staatsgreep in dit land niet accepteren. Het is aan de mensen om naar buiten te komen en zichzelf te bevrijden", zegt Guy Marius Sagna, een activist en wetgever van de oppositie tegen persbureau AP.

Afwijzen presidentskandidaten

Vorige maand keurde de Constitutionele Raad twintig presidentskandidaten goed, maar een aantal kandidaten werd afgewezen. Zo werd de populaire oppositiekandidaat en zoon van Salls voorganger, Abdoulade Wade, afgewezen. Karim Wade had volgens de raad niet tijdig afstand gedaan van zijn dubbele nationaliteit.

In juli zei president Sall nog dat hij na de verkiezingen zou afzwaaien en niet naar een derde ambtstermijn streefde. Formeel loopt de termijn van Sall in april af. Senegal bevindt zich daarmee op juridisch onbekend terrein.

Gisteren werden mobiele internetdiensten stopgezet. Volgens het ministerie van Communicatie in Senegal moest daarmee de verspreiding van haatdragende berichten en het verstoren van de openbare orde worden tegengegaan. Het West-Afrikaanse land kent een onrustige periode met dodelijke rellen in het afgelopen jaar. Veel inwoners beschuldigen Sall ervan zich steeds autocratischer op te stellen. Zelf zegt hij dat hij met het uitstel de rust in het land wil herstellen.