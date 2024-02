Cartoonist Jos Collignon moet stoppen bij de Volkskrant

Jos Collignon maakt op 13 juli zijn laatste tekening voor de Volkskrant. De cartoonist moet na 44 jaar stoppen omdat de krant wil vernieuwen. Dat vertelde hij in het NPO Radio 1-programma MISCHA!.

De hoofdredactie van de Volkskrant vertelde Collignon dat de krant heeft besloten te stoppen met zijn cartoons. "Het was een uitstekend gesprek, waarin ik breed begrip kreeg van de hoofdredactie. Maar aan het einde vertelde hij wel dat hij mij kwijt wilde", aldus Collignon.

Kritiek

De afgelopen tijd kreeg Collignon kritiek op een aantal cartoons, onder meer omdat sommige stereotyperend of zelfs antisemitisch zouden zijn. Zo verwijderde de Volkskrant eerder een tekening waarop twee mannen op een scooter te zien waren, met de Marokkaanse vlag in de hand, die de WK-wereldbeker stalen. Eind vorig jaar ontstond commotie over een cartoon over antisemitisme en de oorlog in Gaza.

De hoofdredacteur, Pieter Klok, laat in een reactie aan persbureau ANP weten dat het besluit niets te maken heeft met de recente ophef. Volgens hem is het besluit voor die tijd al genomen. Hij noemt het "een moeilijk besluit, zijn betekenis voor de Volkskrant is enorm, maar op enig moment is het tijd voor nieuwe stemmen."

De cartoonist is teleurgesteld over het besluit dat hij moet stoppen, maar accepteert het wel. "De hoofdredacteur reageert zoals hij denkt dat hij moet reageren." Wat hij gaat doen nadat zijn laatste tekening voor de krant gemaakt is, weet hij nog niet. "Misschien teken ik wel nooit meer. Voor sommige collega's is het hun lust en hun leven, die zouden doodgaan als ze niet meer zouden kunnen tekenen. Dat heb ik helemaal niet."

Collignon maakt al 47 jaar cartoons over de actualiteit. Tot 1980 werkte hij voor NRC Handelsblad. Collignon heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder de Inktspotprijs.