Moskee in Heerlen beklad met hakenkruizen en leuzen

In Heerlen is vannacht een moskee beklad met hakenkruizen en leuzen. Ook is er een steen door de ruit gegooid, meldt 1Limburg.

Op foto's is te zien dat de deur en een plakkaat van moskee Nour zijn beklad met islamofobe leuzen en hakenkruizen. Een bestuurslid zegt tegen de regionale omroep dat het inmiddels de derde keer in drie jaar tijd is dat de moskee het doelwit is geworden. "Ik vermoed dat het is gedaan door een of twee jongeren. Als je de teksten leest, is het niveau 1 Nederlands."

De politie zegt op de hoogte te zijn en heeft de zaak in onderzoek. Camerabeelden moeten uitwijzen of de daders herkenbaar zijn en opgespoord kunnen worden.

Moskee open

Het moskeebestuur wil ook aangifte gaan doen. Het bestuurslid zegt zich niet bedreigd of geïntimideerd te voelen door de actie. "De politie is geïnformeerd en doet zijn werk, ze gaan het onderzoeken. Ook staat de burgemeester achter ons."

De moskee is vandaag ook gewoon open. "De ruit moet wel gemaakt worden en de teksten halen we er met wasbenzine af. We hebben ongeveer een liter nodig en vegen het dan weg", aldus het bestuurslid.