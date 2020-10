Knegt noemt doorgaan Invitation Cup onverantwoord

Ondanks de toenemende coronazorgen gaat de Invitation Cup voor shorttrackers komend weekend in Heerenveen gewoon door. Dat had voor Sjinkie Knegt niet gehoeven. Hij noemt het zelfs onverantwoord.

"De GGD beweert dat shorttrack geen contactsport is, maar dat is het wel. Er komen allerlei shorttrackers uit andere landen hier naartoe. Ik vind het onverantwoord, de kans op besmetting is alleen maar groter."

Bondscoach Jeroen Otter is het niet met Knegt eens. "Ik sluit me aan bij de medische staf. Als zij zeggen dat het veilig is, dan is het veilig."