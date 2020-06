Aantal vaccinaties voor kinderen voor eerst in vijf jaar licht gestegen

Voor het eerst in vijf jaar is het aantal kinderen dat vaccinaties krijgt voor infectieziekten licht toegenomen. Tot die conclusie komt het RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019.

In het rapport schrijft het RIVM dat de toegenomen media-aandacht voor vaccineren en de initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen hun vruchten lijken af te werpen. "Het onderwerp vaccineren leeft weer. Dat is een heel andere boodschap dan de afgelopen jaren", zegt Hans van Vliet, die het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM leidt tegen het AD. "De discussie over het weigeren van kinderen zonder inentingen op de crèche was verhit."

Stijging over vrijwel hele linie

Vooral het aantal inentingen van pubermeisjes tegen HPV (een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) had een forse stijging, 7,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Van de 10-jarigen was vorig jaar 89,7 procent ingeënt tegen de ziektes bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. Dat is een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van 2018.

De vaccinatiegraad bij zuigelingen voor bof, mazelen en rode hond (BMR) steeg van 92,9 naar 93,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert een ondergrens van 95 procent om dit soort ziektes uit te roeien.

Het percentage kinderen dat vorig jaar op 2-jarige leeftijd alle vaccinaties ontving, is gestegen naar 90,8 procent. Dat was 90,2 procent. 4,4 procent van die kinderen heeft geen enkele inenting gehad ten opzichte van 4,6 het jaar ervoor.

Weigeren

Traditioneel zijn het orthodox-christelijke ouders die om bijbelse redenen weigeren om het kinderen te laten inenten. Maar de laatste jaren was er ook een toenemend aantal ouders dat vanwege vermeende gezondheidsrisico hun kinderen niet liet vaccineren. Van die risico's is volgens wetenschappers trouwens geen sprake.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt de stijging "goed nieuws". "Na jaren van daling zagen we vorig jaar een stabilisatie van de vaccinatiegraad. Ik voel me hiermee gesterkt om volop door te zetten met de maatregelen die ik in 2018 heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma."

In het Rijksvaccinatieplan worden kinderen ingeënt tegen 12 besmettelijke ziektes. Ouders zijn niet verplicht hun kinderen te laten vaccineren. Het kabinet heeft zo'n plicht in bepaalde situaties wel overwogen, als de vaccinatiegraad verder zou zakken.