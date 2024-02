Vandaag loting Champions League: Barcelona, Lyon of Chelsea voor Ajax

Ajax wacht hoe dan ook een mooi affiche in de kwartfinales van de Champions League vrouwen. De Amsterdammers worden bij de loting, die vanmiddag om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon plaatsvindt, gekoppeld aan een van de groepswinnaars van de andere poules.

Na de knappe zege op AS Roma, plaatste Ajax zich als nummer twee van groep C voor de knock-outfase van het meest prestigieuze Europese clubtoernooi. Daardoor kan Ajax zich opmaken voor een tegenstander van formaat: FC Barcelona, Olympique Lyonnais of Chelsea.