Inspectie: Belastingdienst te streng voor mensen die aangifte vergeten

Wie vergeet z'n belastingaangifte te doen, kan door het huidige beleid van de Belastingdienst onnodig in de problemen worden gebracht. De Belastingdienst stuurt soms veel te hoge aanslagen, inclusief boetes, waardoor mensen in de schulden kunnen komen.

Dat zegt de Inspectie belastingen, toeslagen en douane die toetst of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt.

De Inspectie geeft het voorbeeld van een vrouw die uiteindelijk haar huis moest verkopen door de aanslagen die de Belastingdienst had opgelegd. Ze was een winkel gestart in tweedehandsspullen en dacht dat ze in het begin geen aangifte omzetbelasting hoefde te doen.

Dat moest ze wel, maar door ziekte verloor ze het overzicht in de brieven die de Belastingdienst hierover stuurde. De Belastingdienst schatte haar inkomsten op 10.000 euro, terwijl het in werkelijkheid 3000 euro was. Daarna stapelden aanslagen en boetes zich op, naar een schuld van 100.000 euro.

Oplossingen

Lange tijd was het bij de Belastingdienst beleid om hoge schattingen te maken om ervoor te zorgen dat burgers in actie kwamen en alsnog aangifte gingen doen. Inmiddels probeert de Belastingdienst realistischere schattingen te maken, maar dat gaat volgens de Inspectie niet altijd goed.

De Inspectie vindt dat de Belastingdienst met een oplossing moet komen voor mensen die door te hoge schattingen uit het verleden nu nog met betalingsproblemen zitten.

Ook zou de Belastingdienst voortaan per geval kunnen bekijken of er een boete moet worden opgelegd voor een niet ingevulde aangifte.