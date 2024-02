Winkelketens niet van plan om massaal de prijzen te verlagen

Het was een opvallende stunt van meubelgigant Ikea en koopjesketen Action: ze voerden prijsverlagingen door voor duizenden producten, soms zelfs tot het niveau van vóór corona. Volgens de bedrijven kan dat mede doordat de transport- en materiaalkosten zijn gedaald.

Maar de verwachting is niet dat veel andere winkelketens dit voorbeeld zullen volgen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Een moeizame rondgang, want verkoopprijzen zijn bij veel bedrijven vanzelfsprekend een gevoelig onderwerp.

Problemen op de Rode Zee

De transportkosten daalden inderdaad vorig jaar gestaag, maar de problemen met beschietingen op de Rode Zee hebben tot een keerpunt geleid. Doordat veel schepen moeten omvaren, zijn de containerprijzen sinds eind vorig jaar verdubbeld. En dus is het voor winkelketens plotseling weer veel duurder geworden om spullen uit Azië te halen.

Omdat niemand weet hoelang de situatie op de Rode Zee nog duurt, durven bedrijven nog geen massale prijsverlagingen door te voeren. "We wachten af wat het prijsniveau zal zijn na Chinees Nieuwjaar en wat de gevolgen hiervan voor onze prijzen zijn", zegt een woordvoerder van Xenos. "Op basis daarvan nemen we een besluit."

De mate waarin bedrijven last hebben van de hoge containerprijzen, is van meerdere factoren afhankelijk. "Het hangt erg af van de sector en welke producten wanneer worden verscheept", zegt Dirk Mulder, econoom bij ING. "De bedrijven die er vroeg bij waren, profiteren nu. De rest zit met vertraging en hogere containerprijzen. Ikea en Action hebben er schijnbaar minder last van."

Mulder verwacht dat de onzekerheid de komende tijd blijft, maar dat er wel enige verlichting komt. "Vanaf maart zullen er nieuwe containerschepen op de markt komen, dus dan neemt de capaciteit toe. Dat zou het omvaren en de vertraging deels kunnen opvangen en de prijzen iets omlaag kunnen brengen."

Inhaalslag van vorig jaar

De transport- en materiaalkosten hebben invloed op de marges, maar in de retail zijn loon- en huurkosten nog van veel groter belang. En juist op die vlakken zien veel bedrijven het somber in.

Zo gingen 200.000 winkelmedewerkers er vorig jaar in de nieuwe cao ruim 7 procent op vooruit en ook het minimumloon maakte forse sprongen. Ook stegen de huren vorig jaar gemiddeld met zo'n 9 procent.

Eén groot retailbedrijf, dat anoniem wil blijven, zegt de gestegen huren en loonkosten van vorig jaar nog niet eens volledig te hebben doorberekend in de prijzen. Laat staan die van dit jaar.

"Behalve een inhaalslag op de kostenstijgingen van afgelopen jaar, zullen we dus ook deze nieuwe kostenstijgingen op de een of andere manier moeten doorberekenen", zegt een woordvoerder. "De huren en lonen zijn zo hard gestegen dat een eventuele daling van grondstof- en transportkosten dat nooit kan compenseren. Wij verwachten dan ook niet dat de prijzen ooit nog op het niveau van voor corona kunnen komen."

Tuinmeubelen en potten goedkoper

Een aantal ketens laat weten wel recent prijsverlagingen te hebben doorgevoerd. Zo zegt Intratuin dat dit seizoen bijvoorbeeld tuinmeubelen en potten weer goedkoper zijn "Prijzen zitten niet op het niveau van voor corona", zegt een woordvoerder. "Maar ze zijn wel 10 tot 15 procent lager dan vorig jaar."

Kledingketen Primark zegt vorig herfstseizoen de prijzen te hebben verlaagd van kinderkleding, maar verwacht dat dit jaar niet opnieuw te doen. "Over het algemeen zien we dat de prijzen dit jaar weer op een normaal niveau liggen", zegt een woordvoerder. "We verwachten dan ook geen significante bewegingen in welke richting dan ook."