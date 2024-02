Oprit A1 bij Oldenzaal nog steeds dicht door puin storten boeren

De oprit naar de A1 bij Oldenzaal is nog steeds afgesloten vanwege boerenprotesten, meldt de ANWB. De oprit naar de snelweg is in beide richtingen afgesloten. Boeren hebben puin op de oprit gestort en er is brand gesticht. Het was op meer plekken onrustig afgelopen nacht, maar de meeste problemen zijn weer opgelost.

Gisteravond gingen boeren door heel het land de straat op om actie te voeren. Er werden hooibalen in brand gestoken, vuurwerk afgestoken en landbouwvoertuigen gingen de snelweg op. Op de A50 bij Beekbergen in het oosten van het land werd asbest in brand gestoken, meldt de politie. Een deel van de weg daar moest ook dicht.

Op de A7 ter hoogte van Purmerend richting Hoorn gingen 25 trekkers de snelweg op, meldt regionale omroep NH. Het verkeer werd omgeleid via een tankstation, omdat de snelweg dicht was.

Op de A1 werd, behalve het puin bij Oldenzaal, bij Hengelo een afrit afgesloten vanwege een demonstratie. Ook op snelwegen bij Breukelen, Purmerend, Nunspeet, Vuren, Veenendaal en Steenwijk werd actie gevoerd. De politie moest op meerdere plekken ingrijpen, al lukte dat niet overal. Eerder op de dag waren protesten bij de Belgische grens.

De politie Oost-Nederland zei eerder dat er veel onveilige situaties zijn ontstaan door de ongeregeldheden. "Het dumpen en in brand steken van afval is een gevaar voor de gezondheid en voor het milieu. Er ontstaan ook gevaarlijke situaties op de weg." Ook zei de politie dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Green Deal

De boeren protesteren vanwege onvrede over de Europese regels en de Europese Green Deal om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Vandaag komt de Europese Unie bijeen om te praten over die regels.