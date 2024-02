Boeren dumpen puin op wegen, stichten brand; alle wegen weer vrijgegeven

De opritten naar de A1 bij Oldenzaal, die langere tijd afgesloten was vanwege boerenprotesten, is rond 10.00 uur weer vrijgegeven. Dat meldt de ANWB. De oprit naar de snelweg was in beide richtingen dicht, omdat er in de brand gestoken puin op de weg lag. Ook op andere plekken was het onrustig. Zo werd er bij de A50 bij Beekbergen asbest in brand gestoken.

Gisteravond gingen boeren door heel het land de straat op om actie te voeren. Er werden hooibalen in brand gestoken, vuurwerk afgestoken en landbouwvoertuigen gingen de snelweg op. Ook werd er asbest, plastic, hout en banden in brand gestoken.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er last hebben gehad van de acties. Regionale krant De Gelderlander meldt dat er twee auto's op elkaar zijn gebotst en dat de bestuurders naar het ziekenhuis moesten. De botsing was in de buurt van de brand op de A50 bij Beekbergen, waar veel rook vandaan kwam door de asbestbrand. Of die rook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is onduidelijk.

Rijkswaterstaat is vannacht en vanmorgen vroeg op meerdere plekken bezig geweest de weg weer vrij te maken. Op de A28 bij Amersfoort waren hooibalen met plastic op de weg gelegd en in brand gestoken. Daardoor was de weg geruime tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

Vanmorgen vroeg waren er veel problemen bij de opritten van de A1 bij Oldenzaal. Verslaggever Vincent van Rijn vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat er tijdens de ochtendspits nog flink werd gewerkt. "Ik zie allemaal veegploegen die bezig zijn de rotzooi op te ruimen", vertelt Van Rijn.