Synchroonspringsters Jansen en Van Duijn werken toe naar do-or-die-wedstrijd

Plaatsing voor de Spelen wordt een extreem moeilijke missie, weet Jansen. "Er zijn wel tien landen die om de tickets strijden. We horen er zeker bij. Maar we mogen geen fouten maken, moeten heel sterk in onze schoenen staan. Het is echt een momentopname."

De wedstrijdopzet in Doha drijft de spanning nog wat verder op. "Normaal heb je altijd een voorronde en daarna een finale. Maar op dit WK is het één wedstrijd. All or nothing. En daar gaan we voor", zegt Van Duijn met vertrouwen.

"Natuurlijk is er gezonde spanning. Daar weten we goed mee om te gaan, we hebben al de nodige ervaring. Maar we willen allebei nog zó graag een keer naar de Olympische Spelen. Dat voert de druk wel een beetje op."