Wekdienst 6/2: Drugsverdachte Rotterdamse flat voorgeleid • Herdenking aardbevingen Turkije en Syrië

Eerst het weer. Het is vandaag bewolkt en zo nu en dan regent het. De temperatuur stijgt tot 12 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tegen en in de avond trekt vanuit het noorden een neerslaggebied het land in. De wind trekt nog verder aan met aan de kust windstoten van 75-90 km/uur. Na de neerslag draait de wind naar het noordwesten en neemt die sterk in kracht af.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 34-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van het maken van drugs op de Schammenkamp wordt voorgeleid. Onder het wooncomplex was vorige week een explosie waarbij drie mensen omkwamen, een drugslab is mogelijk de oorzaak. De rechter beslist of hij twee weken langer vast blijft zitten.

Turkije en Syrië herdenken de aardbevingen van 6 februari vorig jaar. Meer dan 50.000 mensen kwamen door de aardbevingen om het leven.

De gemeenteraad van Hoorn stemt over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Die is door zijn VOC-wandaden in de 17e eeuw omstreden.

De Nederlandse waterpolovrouwen spelen in Qatar hun tweede wedstrijd op het WK. De titelverdediger treft Kazachstan om 15.30 uur en dat is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De vrouwen van Ajax krijgen te horen tegen wie ze het in de kwartfinales van de Champions League opnemen. De loting is vanaf 12.55 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

In Rotterdam-Zuid was gisteravond een besloten bewonersbijeenkomst om te praten over de explosie aan de Schammenkamp. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. De bijeenkomst werd door tientallen bewoners bezocht.

De locoburgemeester Robert Simons spreekt van een emotionele bijeenkomst. "Na een week is boosheid de emotie die bovenkomt." Een aantal bewoners wil niet meer in de Rotterdamse wijk wonen.

De locoburgemeester kon nog niet bevestigen dat er een drugslab was gevestigd in het pand waar de explosie was. De politie zei vorige week dat dit mogelijk zo was, omdat er jerrycans met aceton en zoutzuur zijn gevonden. De huurder van het pand is aangehouden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Op de grote jaarlijkse kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht is dit jaar het schilderij Kop van een oude boerin met witte muts van Vincent van Gogh te koop. Het is een doek van 63 bij 48 centimeter en het is geschilderd met olieverf.

Van Gogh schilderde het portret omstreeks 1884, toen hij in Nuenen woonde. Uit die periode stamt ook zijn wereldberoemde schilderij De aardappeleters. Hij portretteerde in die tijd (Van Gogh woonde van december 1883 tot november 1885 in Nuenen) veel mensen van het boerenland.