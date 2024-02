Vorig jaar meer luchtvaartpassagiers in Nederland, maar minder dan voor corona

Het aantal passagiers van en naar de vijf grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om een toename van ruim 16 procent ten opzichte van 2022. Wel zijn het nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie: in het recordjaar 2019 waren er ruim 81 miljoen reizigers.

In totaal waren er vorig jaar bijna 506.000 commerciële vluchten, een toename van 9 procent ten opzichte van 2022. Ook zaten er meer mensen in een vlucht. Gemiddeld 79 van elke 100 vliegtuigstoelen waren er vorig jaar bezet, ten opzichte van 76 in 2021.

Het vrachtvervoer nam wel af, met bijna 9 procent.

Eindhoven blijft tweede luchthaven

Schiphol verwerkte vorig jaar bijna 442.000 vluchten en bijna 62 miljoen reizigers. Daarmee had Schiphol bijna 18 procent meer reizigers dan in 2022. In dat jaar kampte de luchthaven met grote problemen als gevolg van personeelstekorten. Het aantal reizigers was vorig jaar nog wel 14 procent lager dan in 2019.

Volgens het CBS waren Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport de enige twee luchthavens in Nederland die in 2023 meer passagiers verwerkten in vergelijking met 2022 én voor de coronapandemie. Er reisden vorig jaar bijna 6,9 miljoen mensen via Eindhoven Airport en 2,2 miljoen passagiers via Rotterdam. Via Maastricht Aachen Airport reisden vorig jaar 223.000 mensen, via Groningen Airport Eelde waren het er ruim 108.000.

Europese bestemmingen populairst

Van de 71,3 miljoen reizigers, reisden er 37,1 miljoen binnen de Europese Unie en nog eens 15,3 miljoen van en naar andere Europese landen. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje (9,3 miljoen mensen) en het Verenigd Koninkrijk (8,6 miljoen).

De verbinding tussen Nederland en Barcelona-El Prat was met bijna 1,8 miljoen reizigers het populairst, gevolgd door de route naar Londen Heathrow (1,4 miljoen). Verder reisden er nog eens 830.000 mensen tussen Nederland en Londen Gatwick. Buiten Europa was de route tussen Nederland en de Verenigde Staten het populairst, met 5,8 miljoen reizigers.

De brancheorganisatie van Europese luchthavens, ACI Europe, concludeerde vorige week dat het aantal luchtvaartpassagiers in Europa in 2023 weer bijna op het niveau van voor corona was. ACI Europe telde vorig jaar 2,3 miljard reizigers via Europese luchthavens. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2022, en 5,3 procent minder dan in 2019. Schiphol is in aantallen reizigers de vierde luchthaven van Europa, Londen Heathrow staat met 79 miljoen reizigers op de eerste plaats.