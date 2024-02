Deense farmaceut tast in buidel om aan vraag afslankmiddel te kunnen voldoen

De Deense farmaceut Novo Nordisk koopt voor 11 miljard dollar drie fabrieken van zijn branchegenoot Catalent. De fabrieken zijn volgens het bedrijf nodig om meer te kunnen produceren van zijn diabetes- en obesitasmedicijnen Wegovy en Ozempic.

Novo Nordisk kan nauwelijks voldoen aan de vraag van de twee populaire middelen. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian prezen de middelen van het Deense bedrijf op sociale media aan als afslankmiddel. In relatief korte tijd is Novo Nordisk uitgegroeid tot het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Europa.

Enthousiasme bij beleggers

De overname van de drie fabrieken is onderdeel van een groter pakket aan zakendeals. De grootaandeelhouder van Novo Nordisk, het eveneens Deense bedrijf Novo Holdings, koopt heel Catalent voor 16,5 miljard dollar. Drie van de meer dan vijftig Catalent-fabrieken gaan vervolgens over naar Novo Nordisk: die in Brussel, in het Italiaanse Anagni en in de Amerikaanse stad Bloomington. In de fabrieken werken meer dan 3000 mensen en werden al producten voor Novo Nordisk geproduceerd.

De Deense farmaceut verwacht dat er dankzij de aangekochte fabrieken vanaf 2026 meer geproduceerd kan worden van Wegovy en Ozempic.

Op de beurs reageerden beleggers van beide bedrijven enthousiast. Het aandeel van Catalent ging gisteren bijna 10 procent omhoog, dat van Novo Nordisk steeg ruim 3,6 procent in waarde.