Doppler-meting maakt duidelijk wanneer een kleine baby in de buik een probleem heeft

Een speciale variant van de echo, de Doppler-meting, maakt het mogelijk om te bepalen of de placenta van een relatief kleine baby in de baarmoeder goed functioneert. Op die manier kunnen artsen vaststellen of een kleine baby extra aandacht nodig heeft. Dat blijkt uit een nieuwe studie die het Amsterdam UMC en het UMC Groningen hebben uitgevoerd in samenwerking met zeventien Nederlandse ziekenhuizen.



Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 160.000 kinderen geboren. De kleinste 10 procent daarvan, 16.000 baby's, wordt intensiever gevolgd en vaak al na 38 weken zwangerschap ter wereld gebracht. Die aanpak is echter slechts nodig voor ongeveer een kwart van deze groep, maakt de nieuwe studie duidelijk. Het onderzoek, waar 690 vrouwen aan meededen, is verschenen in het wetenschappelijke blad British Journal of Obstetrics and Gynaecology.



De boosdoener is in die kwart van de gevallen een slecht functionerende placenta, waardoor de baby's onvoldoende zuurstof of voedingsstoffen krijgen. De baby's reageren daarop door de bloedvaten in hun brein verder te openen, om hersenschade te voorkomen. Een Doppler-meting kan die verhoogde bloedtoevoer registreren.