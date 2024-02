Tientallen bij 'emotionele' bewonersbijeenkomst in Rotterdamse Zuidwijk

"Het was een emotionele bijeenkomst", zegt de Rotterdamse locoburgemeester Robert Simons. "Vorige week waren er de verslagenheid en de shock. Na een week is boosheid de emotie die bovenkomt." Volgens Simons zijn mensen ook bang en hebben ze vragen. Zo waren er mensen die zeiden dat ze er niet meer willen wonen en weg willen. "Heel begrijpelijk", zegt de locoburgemeester.

In Rotterdam-Zuid is vanavond een besloten bewonersbijeenkomst geweest om te praten over de enorme explosie waarbij een week geleden drie mensen om het leven kwamen. De bijeenkomst in Inloophuis ZuidRijk in de buurt Zuidwijk werd door tientallen bewoners bezocht.

"Mensen boden elkaar hulp aan", vertelt Simons. Volgens Simons haalt de gemeente alles uit de kast om te zorgen dat mensen zich gehoord en gezien voelen. "Er gaan dingen goed, maar ook minder goed."

Simons kan niet bevestigen dat er inderdaad een drugslab was gevestigd in het pand waar de explosie plaatsvond. Ook het wijkraadslid zegt dat er niet echt een antwoord kwam op die vraag.

Genoeg spullen gedoneerd

De gemeente Rotterdam riep vanmiddag mensen op om geen spullen meer te brengen voor de getroffen mensen. Er is geen ruimte meer om alle gedoneerde spullen op te slaan.

"Het is hartverwarmend; na het incident aan de Schammenkamp zijn veel spullen gedoneerd voor bewoners", schrijft de gemeente. "Op dit moment is zo gul gegeven dat er geen ruimte meer is om al deze spullen op te slaan."

Uit het ziekenhuis

Een man die vorige week bij de explosie gewond raakte is weer uit het ziekenhuis, meldt Rijnmond. Daar was hij naartoe gebracht met brandwonden en verwondingen door glas. Hij is nu bij familie. "Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met het slachtoffer, hij is vooral erg geschrokken", schrijft de regionale omroep.

Door de explosie werd de vloer uit het huis van de man geblazen. Daardoor viel hij "met bankstel en al" naar beneden in het vuur. "Het lukte hem om uit het puin en de brand naar buiten te kruipen, waarbij hij de laatste meters geholpen werd door buurtbewoners."

Onbewoonbaar

Vanochtend bracht demissionair premier Rutte een bezoek aan de Schammenkamp. Rutte zei over het mogelijke drugslab dat dat "in algemene zin niet de bedoeling kan zijn". Hij wilde verder niet inhoudelijk ingaan op vragen over het onderzoek: "Ik ben hier om te praten met mensen in de buurt."

Door de explosie raakten tientallen woningen beschadigd. Zeker tien, maar mogelijk nog meer woningen moeten als verloren worden beschouwd. Rijnmond meldde woensdag dat er twaalf tot vijftien huizen "voorgoed onbewoonbaar zijn".