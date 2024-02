Uitblinkende doelman Flekken moet uiteindelijk capituleren tegen Manchester City

City had het de eerste helft lastig tegen de nummer vijftien. Uitgerekend Flekken, de Brentford-doelman met het laagste reddingspercentage van alle keepers in de Premier League, speelde een hoofdrol in de eerste helft bij 'The Bees'.

Nadat de Nederlander drie harde schoten van City keerde in het eerste kwartier, was hij verantwoordelijk voor de assist voor de openingsgoal. Na zijn verre uittrap belandde de bal voor de voeten van Neal Maupay die de bal binnen werkte: 1-0.

Even later verscheen topspits Erling Haaland alleen voor Flekken, maar het één-op-één-duel werd gewonnen door de man uit Kerkrade.