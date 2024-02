Met scorende Huijsen draait Roma tegen Cagliari alvast warm voor Feyenoord

Na een corner van Paulo Dybala kwam de bal uit de kluts voor de voeten van Lorenzo Pellegrini, die de bal simpel achter doelman Simone Scuffet schoot: 1-0. Ook daarna bleef Roma stormen, wat na acht minuten resulteerde in een schot op de paal van Bryan Cristante.

In het duel tussen leerling (Daniele de Rossi) en meester (Claudio Ranieri) was De Rossi zijn voormalige coach op alle fronten de baas. Er was amper een minuut gespeeld toen AS Roma al op voorsprong kwam.

Rick Karsdorp stond, net als voormalig NAC- en PSV-speler Angeliño in de basis. Voor de Spanjaard was het zijn debuut.

AS Roma heeft, met de scorende invaller Dean Huijsen, met speels gemak gewonnen van Cagliari. De ploeg die het komende week opneemt tegen Feyenoord in de Europa League, speelde wervelend en won met 4-0.

Lukaku leek voor rust ook nog de 3-0 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. In plaats van 3-0, leek de 2-1 aanstaande. Arbiter Matteo Marcenaro wees op slag van rust naar de stip voor een penalty van Cagliari na een vermeende overtreding van Diego Llorente, maar de VAR wees hem op het feit dat spits Gianluca Lapadula van Cagliari eerst zelf een overtreding maakte.

De 2-0 kwam er alsnog na 22 minuten. Dybala kon eenvoudig binnenschieten na een mooie voorzet van Stephan El Shaarawy, die nog werd geschampt door Pellegrini. Toen Romelu Lukaku na de aanraking van Pellegrini ook nog eens over de bal heen stapte waren de verdedigers van de club van Sardinië het helemaal kwijt en kon de Argentijn Dybala koeltjes afwerken.

Vijf minuten na rust wees Marcenaro opnieuw naar de stip. Ditmaal voor een strafschop voor AS Roma na hands van Andrea Petagna. De VAR greep nu niet in en Paulo Dybala schoot beheerst binnen: 3-0.

Dat was voor De Rossi, die in januari de ontslagen José Mourinho opvolgde, reden om te gaan wisselen. Een van drie invallers was Dean Huijsen, die er tegen Feyenoord niet bij zal zijn. Huijsen werd niet ingeschreven voor de Europa League.

Nog geen vijf minuten na zijn entree kopte Huijsen uit een corner van Leandro Paredes fraai raak. Het was de eerste treffer in de Serie A voor de 18-jarige Nederlander. Daarna had de score nog verder op kunnen lopen, maar dat bleef de gasten bespaard.

Door de overwinning heeft trainer De Rossi nu drie keer gewonnen in zijn eerste drie wedstrijden als coach, dit weekend is koploper Internazionale de tegenstander.