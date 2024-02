Als eerste geplaatste Rus verslaat in Cluj na stroef begin Belgische Minnen

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Cluj-Napoca. De als eerste geplaatste Nederlandse won in Roemenië na een stroeve start van Greet Minnen (WTA-75): 7-5, 6-1.

De Vlaamse was vooraf een dankbare opponent, want Minnen had in 2024 nog geen partij gewonnen. Toch kwam Minnen in de eerste set met 3-1 voor. Rus, de mondiale nummer 45, wist de Belgische in game acht te breken (4-4) en pakte met een tweede break de set met 7-5.

Vlot

De 33-jarige Rus drukte vervolgens vlot door en besliste op haar eerste matchpoint de wedstrijd. In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de winnaar van de partij tussen de Franse Alizé Cornet en de Belgische Yanina Wickmayer.