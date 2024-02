AZ-talent Kerssens scoort tegen Roda en houdt als doelman in slotfase de nul

Het was een gedenkwaardige avond voor Tom Kerssens. De 19-jarige middenvelder van Jong AZ maakte niet alleen zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, maar moest in de slotfase tegen Roda JC (1-0) noodgedwongen op doel en hield zowaar de nul. Door de nederlaag in Wijdewormer, waar het trainingscomplex van AZ ligt, verzuimt Roda JC de tweede plek over te nemen van ADO Den Haag. Kerssens scoort en keept Na 26 minuten maakte Kerssens wat achteraf bleek het winnende doelpunt. De nog niet eerder gepasseerde Roda-keeper Calvin Raatsie gaf een zwakke pass, Kerssens kon onderscheppen en zette de Alkmaarders op 1-0.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Daarna ging Roda op jacht naar de gelijkmaker en werd daarbij bijna een handje geholpen door AZ-keeper Kiyani Zeggen, die dacht dat de bal over de achterlijn ging. Hij was al onderweg om een nieuwe bal te halen, maar door de wind bleef de bal binnen de lijnen en ontstond er een grote kans voor Roda. Een verdediger slaagde erin om de kopkans voor de Limburgers te verijdelen.

Kerssens juicht na zijn winnende treffer. De middenvelder eindigde het duel met Roda JC als doelman - Foto: Orange Pictures

Na rust raakte Jayen Gerold namens Jong AZ de paal. In de hectische slotfase werd het tien tegen tien. Eerst raakte Jong AZ-doelman Zeggen geblesseerd. Omdat er al vijf keer gewisseld was, trok veldspeler Kerssens de keeperhandschoenen aan. Bij Roda ontving de Venezolaan Enrique Pena-Zauner even later zijn tweede gele kaart en zo moesten ook zij verder met een man minder. Door al het oponthoud bedroeg de blessuretijd liefst elf minuten. Daarin toonde Kerssens zich met enkele reddingen een bekwaam doelman. In de slotseconde pakte hij zelfs een harde vrije trap klemvast. Ervaren 'Jong' Ajax Bij de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax (0-1) stonden opvallend genoeg twee dertigers in het doel. Mattijs Branderhorst (30) bij Jong Utrecht en Geronimo Rulli (31) bij Jong Ajax. Normaal gesproken is 25 jaar de maximumleeftijd voor een doelman voor de beloftenploegen in de eerste divisie, maar als twee jong-ploegen tegen elkaar spelen, geldt er geen leeftijdslimiet voor keepers.

Routinier Branderhorst wist niet de nul te houden tegen Jong Ajax - Foto: Orange Pictures