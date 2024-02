Boerenacties op meerdere snelwegen, A50 dicht vanwege asbestbrand

Op verschillende plaatsen in het land hebben boeren gisteravond actie gevoerd. Daarbij zijn onder meer hooibalen en hout in brand gestoken, werd vuurwerk afgestoken en reden landbouwvoertuigen op de snelweg.

Ook werd er asbest in brand gestoken op de snelweg A50 ter hoogte van Beekbergen, meldt de politie. De weg in de richting van Zwolle blijft daardoor op die plek voorlopig dicht. Specialisten gaan de weg schoonmaken, maar dat kan nog de hele nacht duren.

Er werd ook gedemonstreerd op onder meer de A2 bij Breukelen, de A7 ter hoogte van Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Ook op de A28 op de afrit 't Harde bij Nunspeet en op de A15 bij Vuren werd brand gesticht. Ook op de A12 bij Veenendaal werd er brand gesticht.

'Veel incidenten'

De politie Oost-Nederland zegt dat er op meerdere plaatsen is opgetreden, maar dat het niet lukte om bij alle protesten in te grijpen. Volgens de politie werd de inzet van agenten "op veel locaties in Gelderland en Overijssel tegelijk verwacht" en ontstonden er ook onveilige situaties. "Het dumpen en in brand steken van afval is een gevaar voor de gezondheid en voor het milieu. Er ontstaan ook gevaarlijke situaties op de weg."

Er zijn volgens de politie strafbare feiten gepleegd, en de politie zegt deze zaken "serieus op te nemen". Er waren volgens de politie gisteravond veel incidenten.

Puin in brand

Ook op de A7 werd de weg ter hoogte van Purmerend richting Hoorn volledig geblokkeerd. Volgens NH gingen zo'n 25 trekkers daar de snelweg op om te protesteren. De boeren staken hooibalen en autobanden in brand. Het verkeer werd via een tankstation omgeleid.

Enkele persfotografen zeggen tegen RTV Noord dat er een "grimmige sfeer" heerste bij de protesten op de A7 richting Groningen. De aanwezige pers zou ter plekke zijn "geïntimideerd".

Op de afrit van de A32 bij Steenwijkerwold blokkeerden tractoren de weg en is een stapel hout in brand gestoken, schrijft RTV Oost.

Op de A50 bij Apeldoorn moest het verkeer door de rookwolken heen rijden: