Brandweerman overleden die met president Bush op puinhoop 9/11 stond

De Amerikaanse brandweerman Bob Beckwith, die wereldberoemd werd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001, is op 91-jarige leeftijd overleden. Beckwith stond samen met George W. Bush op een verwoeste brandweerwagen bij de ingestorte Twin Towers toen de president de reddingswerkers toesprak.

Op de bewuste dag in 2001 was de toen 69-jarige Beckwith al zeven jaar met pensioen. Op het moment dat hij hoorde van de aanslagen besloot hij zijn oude uniform uit de kast te halen en naar Ground Zero af te reizen.

Drie dagen na de aanslagen bezocht president Bush voor het eerst de rampplek. Om een beter beeld van Bush te krijgen, klom Beckwith op de verwoeste brandweerwagen.

'Jij blijft hier!'

Niet veel later vroeg een man aan hem of de plek veilig was en of Beckwith wellicht een belangrijk iemand omhoog wilde helpen. Kort daarop stak president Bush zijn arm omhoog. Nadat Beckwith de president op de brandweerauto had geholpen, wilde hij ervan afstappen, maar Bush hield hem tegen. "Waar ga je heen? Jij blijft hier", zei hij.

President Bush begon vervolgens via een megafoon aan zijn speech, met een arm om Beckwith heen: