Blaricum vangt 250 statushouders op in voormalig ziekenhuis

Blaricum vangt binnenkort maximaal 250 statushouders op in de voormalige locatie van het Tergooiziekenhuis. De statushouders mogen er 2,5 jaar blijven, daarna moet het pand plaatsmaken voor woningen op het terrein, schrijft omroep NH. De eerste mensen worden in maart verwacht.

Afgelopen zomer waren er al geruchten over de opvang van asielzoekers in het voormalige ziekenhuis. De gemeente ontkende de geruchten, maar in oktober maakte de gemeente bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) inderdaad een verzoek had ingediend voor opvang in het oude ziekenhuis.

Verbouwing

Het grote ziekenhuisgebouw in Blaricum staat sinds mei vorig jaar leeg. Het ziekenhuis werd met de locatie in Hilversum samengevoegd in het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. Het pand wordt de komende weken nog verbouwd zodat de groep statushouders er kan verblijven.

De meeste statushouders die in het pand zullen verblijven, wachten op een sociale huurwoning in de regio Gooi- en Vechtstreek. De hoop is dat ze zo alvast kunnen integreren in hun nieuwe omgeving.

Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond van het COA.