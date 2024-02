Snelheidsbeperking hsl tussen Leiderdorp en Hoofddorp duurt tot eind 2025

De snelheidsbeperking op het hsl-traject tussen Leiderdorp en Hoofddorp duurt tot eind volgend jaar. Dat kwam vandaag naar voren uit het Tweede Kamerdebat over spoorveiligheid.

Op het traject mogen treinen sinds vorige maand niet sneller dan 120 kilometer per uur rijden. Normaal gesproken is de maximumsnelheid op de hsl 300 kilometer per uur.

De snelheidsbeperking werd ingesteld omdat in bruggen en viaducten op het traject van de hogesnelheidslijn (hsl) beginnende scheuren waren ontdekt. Als gevolg van de snelheidsbeperking rijden er nu ook minder treinen over het traject.

Dat de treinen tussen Leiderdorp en Hoofddorp nog tot eind 2025 langzamer moeten rijden, komt doordat het onderzoek naar de oorzaak en de maatregelen die nodig zijn om de snelheid weer te kunnen verhogen zo lang duurt.

Viaduct bij Rijpwetering

In 2022 werden voor het eerst scheurtjes gevonden in een viaduct van de hsl, bij Rijpwetering. Die waren volgens ProRail ontstaan doordat bij de bouw een verkeerde berekening was gemaakt. Ook was de ondergrond van het viaduct gaan bewegen. Naar aanleiding van de ontdekking bij Rijpwetering werd besloten om alle soortgelijke viaducten en bruggen te onderzoeken.

Bij Rijpwetering mogen de treinen sinds afgelopen zomer maximaal 80 kilometer per uur in plaats van 300 kilometer per uur. Bij negen andere viaducten ging de maximumsnelheid toen terug naar 160 kilometer per, wat vorig maand dus nog verder werd verlaagd naar 120 kilometer per uur.