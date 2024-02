Snelheidsbeperking hsl bij viaduct Rijpwetering duurt tot eind 2025

De snelheidsbeperking bij het viaduct bij Rijpwetering op het hsl-traject duurt tot eind volgend jaar. Daarover spreekt de commissie van Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer komende woensdag.

Bij dit viaduct werden in 2022 scheurtjes gevonden. Daarop werd in het najaar van dat jaar besloten dat de treinen er maximaal 80 kilometer per uur in plaats mogen rijden in plaats van 300 kilometer per uur.

De scheurtjes in het viaduct waren volgens ProRail ontstaan doordat bij de bouw een verkeerde berekening was gemaakt. Ook was de ondergrond van het viaduct gaan bewegen.

In een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat de snelheidsbeperking op het hsl-deel tussen Leiderdorp en Hoofddorp zou duren tot eind 2025. Dit geldt alleen voor de snelheidsbeperking bij het viaduct bij Rijpwetering.