Van Geel stopt komende zomer met 'erg intensieve functies' bij Willem II

Martin van Geel (63) vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Willem II, de huidige koploper in de eerste divisie. De voormalig technisch directeur van Ajax en Feyenoord geeft aan dat hij zijn "kennis en ervaring na dit seizoen op een andere manier wil inzetten."

Voor Willem II betekent zijn vertrek dat de club op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur, maar ook naar een nieuwe technisch directeur. Van Geel combineerde het laatste halfjaar beide functies. Van Geel is ook nog de directeur van de vennootschap die eigenaar is van het stadion van de club. Er moet dus een volledig nieuwe directie komen.

'Erg intensief'

De combinatie aan functies maakte het zwaar, zegt Van Geel. "Functies die ik door mijn ervaring kon combineren, maar die erg intensief zijn", zegt de man die vrijwel in zijn eentje de Tilburgse club leidde.

Met Willem II hoopt Van Geel dit seizoen te promoveren. Hij is aan het einde van dit seizoen vijf jaar werkzaam geweest bij Willem II, de club waar hij ook als voetballer succesvol was. In zijn eerste periode als technisch eindverantwoordelijke bij Willem II haalde Van Geel zelfs Champions League met de Tricolores.