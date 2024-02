Banen weg bij Snapchat vanwege dalende advertentie-inkomsten

Snap, het moederbedrijf achter de berichtenapp Snapchat, gaat tien procent van het personeel ontslaan. Net als veel andere techbedrijven verdient Snap op dit moment te weinig aan advertenties.

Via Snapchat kunnen gebruikers berichten en foto's sturen die na een dag weer verdwijnen. De app is vooral populair bij jongeren. Volgens Snap zitten er ruim 400 miljoen mensen op het platform, van wie zo'n 7 miljoen een betaald abonnement hebben.

Snap probeerde afgelopen jaren nieuwe markten aan te boren met producten voor deze doelgroep. Zo ontwikkelde het bedrijf een slimme zonnebril met camera en een drone die selfies maakt. Beide projecten slaagden niet.

Personeel Amsterdam

Voor Snap werken wereldwijd ongeveer 5400 mensen. Er zullen dus ruim 500 banen verdwijnen. Of er ook mensen van het kantoor in Amsterdam moeten vertrekken, is nog niet bekend.

Veel meer grote techbedrijven hebben begin dit jaar ontslagrondes aangekondigd, zoals Google, Microsoft en Meta. Het ging in januari alleen al om 24.000 mensen.

Volgens The New York Times schrappen de techgiganten deze banen vooral om meer geld te kunnen te investeren in kunstmatige intelligentie.

Niet te vergelijken met 2022

Deze ontslagrondes zijn veel beperkter dan in 2022, toen er tienduizenden banen per techgigant verdwenen. Ook Snap schrapte toen een flink aantal banen.

Dat kwam vooral doordat de bedrijven tijdens de coronaperiode in korte tijd heel veel personeel aantrokken, omdat er veel vraag was naar hun producten. Ondanks de massaontslagen werken er bij veel bedrijven nog altijd meer mensen dan voor de pandemie.