Eerste Kamer wil saldering zonnestroom in stand houden

Het voorstel van demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) om de zogeheten salderingsregeling voor zonnestroom af te schaffen, lijkt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat eigenaren van zonnepanelen ook in de toekomst waarschijnlijk subsidie krijgen voor de stroom die ze opwekken en niet zelf gebruiken.

Morgen debatteert de senaat over het voorstel om de gunstige regeling vanaf volgend jaar af te bouwen. Maar uit een rondgang blijkt dat er geen meerderheid is. De twee grootste fracties, BBB en GroenLinks-PvdA, willen de steunmaatregel behouden, net als PVV, SP en JA21.

Ferd Crone, senator voor GroenLinks-PvdA: "De regeling werkt heel goed. En nu zijn eindelijk de lagere inkomensgroepen en huurders toe aan zonnepanelen, omdat ze goedkoper zijn geworden en dan schaffen we de regeling af."

Hij voelt wel voor een versobering, bijvoorbeeld door vanaf een bepaald aantal panelen geen steun meer te geven. Crone: "Maar zomaar afschaffen is oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt."

'Pure belastingmaatregel'

Ook Tekke Panman van BBB vindt het geen goed idee om de saldering af te bouwen. "De minister kan beter eerst de netcongestie aanpakken en dan pas dit doen. Deze afbouw van de saldering is een pure belastingmaatregel om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen bij de burgers."

De salderingsregeling is in 2004 ingevoerd. Mensen kunnen daardoor de stroom die ze in de zomer opwekken wegstrepen tegen de duurdere stroom die ze in de winter afnemen van het net. Dat levert een lagere energierekening op, waardoor de aanschaf van de panelen sneller terugverdiend kan worden.

Jetten wil van de regeling af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn geworden dat ze ook zonder saldering nog een goede investering zijn. Bovendien wordt een deel van het financiële voordeel nu betaald door mensen zonder panelen, zo redeneert hij.

Door de toename van het aantal zonnepanelen zijn er meer pieken en dalen in het aanbod van elektriciteit. Energiebedrijven moeten steeds meer geld uitgeven om het net in balans te houden en die kosten berekenen ze door aan al hun klanten.

De energiesector is dan ook een groot voorstander van het afschaffen van de regeling. De bedrijven denken dat consumenten dan geprikkeld zullen worden om andere manieren te zoeken om de door hen opgewekte stroom te gebruiken, en dus minder zullen terug leveren aan het toch al overbelaste net.

Tegelijkertijd riepen organisaties als de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond de Eerste Kamer vorige week op om juist niet in te stemmen met de afbouw. Zij vrezen dat veel mensen zullen afhaken als ze onzeker worden over het financiële voordeel. Dat gaat ten koste van de nodige verduurzaming, vooral van huurhuizen.

Kost 800 miljoen

Het in stand houden van de salderingsregeling kost naar schatting 800 miljoen euro per jaar. Van de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet wil de VVD van de subsidieregeling af. De PVV wilde dat aanvankelijk ook, maar partijleider Wilders floot begin vorig jaar zijn Tweede Kamerlid Kops daarover terug.

De PVV stemde in de Tweede Kamer dus tegen, net als de BBB en NSC-oprichter Omtzigt. De stemming in de Eerste Kamer staat gepland voor volgende week dinsdag, 13 februari.