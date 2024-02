NS zet zo'n 250 extra schoonmakers in tijdens carnaval

De NS zet tijdens carnaval zo'n 250 extra schoonmakers in. Komend weekend worden de steden beneden de rivieren weer overspoeld met feestvierders uit het hele land. Al die bezoekers laten afval en viezigheid achter in treinen en op stations.

Zowel 's nachts als overdag gaan er meer schoonmakers aan de slag, tijdens de dienstregeling, maar ook daarna. Verder staan op veel stations extra vuilnisbakken en zijn toiletten langer open.

Vorig jaar reisden er "meer feestvierders dan ooit" tijdens carnaval met de trein, meldde de NS toen. Het schoonmaakbedrijf waar de NS mee samenwerkt, sprak van "echt ongekend veel mensen".

"Ik werk al 21 jaar in de treinreiniging en heb dit nog nooit gezien met carnaval", zei voorman Saïd Mussati. Schoonmakers vonden in Eindhoven een boom in een treintoilet. "En nog een zware ook, dus die moesten we er met meerdere mensen uittillen. Dat zal vast heel grappig zijn geweest toen die daar neer werd gezet, maar voor ons zorgt het wel voor veel extra werk."

Maatregelen

De gemeente Breda liet donderdag weten maatregelen te nemen om gevaarlijke carnavalsdrukte te voorkomen. Vorig jaar ontstonden onveilige situaties toen carnavalsvierders op sommige plekken nauwelijks konden bewegen door de drukte.

Daarom wordt de binnenstad dit jaar anders ingericht: als een groot evenemententerrein. Met deze nieuwe aanpak is ruimte voor tussen de 8000 en 10.000 bezoekers extra.