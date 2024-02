Duizenden Lowlands-kaarten door 'opkoopbots' gereserveerd, uit handel gehaald

Bij de kaartverkoop van Lowlands afgelopen weekend waren volgens het festival zogenoemde 'opkoopbots' actief die bijna 6200 kaartjes hadden gereserveerd. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal tickets. Ticketmaster slaagde erin om de bots uit te schakelen en zal de tickets zaterdag opnieuw in de verkoop doen, maakt Lowlands bekend op Instagram.

Handelaren die de bots gebruiken, hebben volgens Lowlands "als enige doel om de kaartjes tegen een veel hogere prijs door te verkopen". Een opkoopbot kan automatisch en in grote hoeveelheden tickets opkopen.

De kaartjes voor Lowlands waren dit weekend binnen een kwartier uitverkocht. Sommige geïnteresseerden kregen de melding dat er 100.000 wachtenden voor hen zijn en veel mensen grepen naast een ticket.

De 6200 tickets die eerst door bots waren gereserveerd, zullen zaterdag "voor de oorspronkelijke prijs aan echte Lowlanders" worden aangeboden, schrijft de organisatie. Er kunnen maximaal twee kaartjes per persoon worden gekocht, in plaats van maximaal acht tickets zoals afgelopen weekend.

'We hebben gewonnen'

Het gebruik van bots bij het opkopen en doorverkopen van tickets is niet nieuw, maar dat er zoveel tickets worden onderschept, heeft festivaldirecteur Eric van Eerdenburg nog niet meegemaakt, zegt hij tegen het AD. "Het lukte de handelaren om de hele boel voor langere tijd te frustreren en te saboteren. Het was echt een taaie dit keer."

Alle bots moesten handmatig worden uitgeschakeld, zegt hij. "Enorm veel tijd en gedoe heeft dat gekost, maar we hebben gewonnen."

Forse prijsstijging

De kosten van tickets zijn dit jaar weer gestegen; bezoekers moeten nu 325 euro neerleggen voor het festival. Vorig jaar was dat nog 300 euro en het jaar daarvoor 250 euro. Handelaren bieden tickets op Marktplaats aan voor 400 euro.

Hoofdacts van Lowlands zijn dit jaar onder andere Queens of the Stone Age, Peggy Gou, Fred Again en Goldband. Het festival vindt 16, 17 en 18 augustus plaats in Biddinghuizen.