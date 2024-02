Zangeres uit Zandvoort mogelijk voor Duitsland naar Songfestival

Een Nederlandse zangeres maakt kans om voor Duitsland deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in Malmö. De 23-jarige Bodine Monet uit Zandvoort heeft geen Duitse roots, maar staat binnenkort wel in de finale van het Duitse nationale songfestival in Berlijn.

Als ze wint, wordt ze de eerste Nederlander die de oosterburen op het Songfestival vertegenwoordigt.

Elk land kiest de inzending voor het songfestival op een eigen manier. In Duitsland wordt de winnaar gekozen tijdens een grote televisie-uitzending. Nederland houdt al een aantal jaren vast aan een selectie door een groep deskundigen. Zo werd het nog onbekende lied van Joost Klein dit jaar uit een recordaantal van ruim zeshonderd inzendingen gekozen.

Landen mogen zich laten vertegenwoordigen door artiesten met een andere nationaliteit. Nederland heeft daar nog nooit gebruik van gemaakt. Andere landen wel: een bekend voorbeeld is de Canadese Céline Dion die in 1988 meedeed voor Zwitserland. Duitsland stuurde eerder al artiesten uit Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken en Zweden naar het songfestival. De Utrechtse Stefania Liberakakis deed in 2021 mee voor Griekenland.

In Duitsland kan iedereen zich aanmelden met een eigen nummer. "Als kind droomde ik er al van om aan het Eurovisie Songfestival mee te doen", zegt Bodine Monet tegen de regionale omroep NH. "Ik wist dat het lastig zou worden om voor Nederland uit te komen. Tijdens een writer's camp werkte ik samen met muzikanten uit andere landen. Zo ontstond het idee om een nummer voor het Duitse songfestival te maken."

Er werden bijna 700 liedjes ingezonden. Een jury maakte een eerste selectie. De artiesten moesten auditie doen en daar zijn zeven finalisten uitgekomen.

In de finale beslissen een vakjury en het publiek wie er naar het Eurovisie Songfestival mag. Omdat Duitsland bij de Big Five hoort - de vijf landen die verzekerd zijn van een finaleplek vanwege een grote financiële bijdrage - staat de winnaar sowieso op 11 mei op het podium in Malmö.

Duits oefenen

De 23-jarige Bodine is de enige niet-Duitse finalist dit jaar. In de aanloop naar de landelijke finale op 16 februari heeft ze haar Duits flink bijgespijkerd.

Tijdens de liveshow wordt ze voorgesteld aan het Duitse publiek, met een introductiefilmpje en een interview. "Dat is allemaal al eerder opgenomen. Toen ik naar Duitsland moest voor het interview heb ik eerst nog drie hele dagen Duits zitten studeren. Het helpt ook dat ik Zandvoort woon. In de zomer hoor je hier eigenlijk alleen maar Duits om je heen. Ik denk dat ik dat gewoon al heb opgepikt."

Bodine Monet staat met het nummer Tears Like Rain in de finale van het Duitse songfestival: