Franse renner Bonnamour geschorst voor overtreden dopingregels

De Franse renner Franck Bonnamour van wielerploeg Decathlon AG2R is voorlopig geschorst. Hij heeft de dopingregels overtreden, dat meldt de internationale wielerfederatie UCI in een verklaring.

Volgens de UCI zitten er 'afwijkingen' in het ABP van de Fransman. Het ABP is het biologisch paspoort van een renner. Bonnamour reed afgelopen maand nog de Tour Down Under.

Hij werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2021 tot meest strijdlustige renner werd gekroond in de Tour de France, toen nog voor de ploeg B&B Hotels.

De UCI heeft nog geen verdere toelichting gegeven op de schorsing van de 28-jarige Fransman. Ook zijn ploeg Decathlon AG2R La Mondiale Team heeft nog niet gereageerd.