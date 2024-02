Domper voor Van de Beek: Frankfurt schrijft hem niet in voor Europese duels

Eintracht Frankfurt heeft Donny van de Beek niet opgenomen in de selectie voor de knock-outfase van de Conference League. De 26-jarige middenvelder kwam afgelopen maand op huurbasis over van Manchester United.

Clubs die nog actief zijn in Europa mogen na de jaarwisseling drie wijzigingen aanbrengen in hun selecties. Frankfurt heeft ervoor gekozen om oud-PSV'er Philipp Max en nieuwkomers Sasa Kalajdzic en Hugo Ekitike in te schrijven voor de Conference League.